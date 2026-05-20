Meeting di Savona Jacobs torna in pista | finale conquistata nei 100 Derkach subito protagonista

Durante un meeting atletico a Savona, il velocista olimpico ha concluso secondo la batteria dei 100 metri con un tempo di 10.11, al suo rientro dopo otto mesi di assenza. Un'altra atleta ha ottenuto un buon risultato nella stessa gara, mentre un'altra concorrente si è avvicinata al successo nel salto triplo. La gara ha visto anche la partecipazione di un’atleta ucraina, che ha ottenuto un risultato di rilievo nella prova del triplo.

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Il campione olimpico chiude secondo la batteria dei 100 metri in 10.11 al rientro dopo otto mesi. Bene anche Zaynab Dosso, mentre Dariya Derkach sfiora il successo nel triplo. Record e spettacolo per Alessia Succo. Il Meeting internazionale Città di Savona regala subito spettacolo e grandi segnali per l’atletica azzurra. Riflettori puntati sul ritorno in pista di Marcell Jacobs, qualificato alla finale dei 100 metri dopo otto mesi di assenza, ma anche sulle ottime prestazioni di Zaynab Dosso, Dariya Derkach e della giovanissima Alessia Succo. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Jacobs torna in pista a Savona: 10.11 nei 100 metri e finale conquistataIl campione olimpico rientra dopo otto mesi e chiude al secondo posto la batteria dei 100 metri al Meeting di Savona. Marcell Jacobs al Meeting internazionale Città di Savona: il 20 maggio in pista direzione Golden GalaLa favola di Marcell Jacobs nei 100 metri iniziò a Savona nel 2021, dove l’Azzurro delle Fiamme Oro conquistò il nuovo record italiano sulla distanza... Jacobs 10.11 ventoso, Dosso 11.14 in batteria Sprinter azzurri al debutto a Savona e qualificati per la finale nei 100: Marcell vento +2.6, Zaynab +0.8. Finali dalle 17.25 DIRETTA TV su @RaiSport Ph. Montesano / Meeting Savona #atleticaitaliana x.com LIVE Atletica, Meeting Savona 2026 in DIRETTA: discreto tempo (ventoso) per Jacobs in semifinale! Dosso impressiona, Fabbri cresceCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.15: Va in finale Marcell Jacobs che chiude secondo con 1011 ma con un vento favorevole di 2.6. Vince il ... oasport.it Atletica oggi in tv, Meeting Savona 2026: orari, programma, streaming, big italiani in garaSi preannuncia un pomeriggio di grande atletica quello odierno alla Fontanassa in occasione del quindicesimo Meeting Internazionale della Città di Savona, ... oasport.it