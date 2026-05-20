Meeting di Savona 2026 oggi grande atletica in tv | Jacobs e Dosso guidano la carica azzurra

Oggi, mercoledì 20 maggio, si svolge alla Fontanassa la quindicesima edizione del Meeting Internazionale Città di Savona 2026. L’evento di atletica leggera viene trasmesso in televisione ed è seguito con attenzione dagli appassionati italiani. Tra gli atleti in gara, spiccano i nomi di un velocista e di una mezzofondista che rappresentano l’Italia e si contendono le prime posizioni nelle rispettive discipline. La manifestazione prevede diverse competizioni di livello internazionale e vede la partecipazione di atleti provenienti da vari paesi.

Pomeriggio di grande interesse per l’atletica italiani: oggi, mercoledì 20 maggio, va in scena alla Fontanassa il Meeting Internazionale Città di Savona 2026, arrivato alla quindicesima edizione. L’appuntamento entra per la prima volta nella fascia Bronze del World Athletics Continental Tour e propone un cast di alto livello, con diversi big della Nazionale pronti a misurarsi in una tappa importante della stagione. I riflettori saranno puntati soprattutto sui 100 metri, dove faranno il loro esordio stagionale Marcell Jacobs e Zaynab Dosso, primatisti italiani della distanza. Entrambi sono chiamati a una prova convincente, anche perché la concorrenza non sarà soltanto decorativa: a Savona il livello tecnico è alto e ogni batteria può già dire qualcosa sulla condizione degli azzurri. 🔗 Leggi su Sportface.it

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