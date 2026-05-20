Meeting del mare 2026 a Camerota | il programma

È iniziata a Marina di Camerota la XXX edizione del Meeting del Mare, evento che quest’anno celebra il suo trentennale. La manifestazione si svolge sulla spiaggia di Baia di Lentiscelle e include un programma di eventi a ingresso gratuito. Il festival è stato ideato e diretto da don Gianni Citro. La manifestazione si svolge in un contesto di incontri e iniziative dedicate al mare e alla cultura locale.

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