Meeting del mare 2026 a Camerota | il programma

Da salernotoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È iniziata a Marina di Camerota la XXX edizione del Meeting del Mare, evento che quest’anno celebra il suo trentennale. La manifestazione si svolge sulla spiaggia di Baia di Lentiscelle e include un programma di eventi a ingresso gratuito. Il festival è stato ideato e diretto da don Gianni Citro. La manifestazione si svolge in un contesto di incontri e iniziative dedicate al mare e alla cultura locale.

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Al via a Marina di Camerota la XXX edizione del Meeting del Mare. Il festival ideato e diretto da don Gianni Citro festeggia il suo trentennale con un programma di eventi a ingresso gratuito, sulla spiaggia di Baia di Lentiscelle. Dal 30 maggio a lunedì 1 giugno nella cittadina turistica. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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