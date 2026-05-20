Medici di base nuova specializzazione di 4 anni gli studenti | Non usateci per coprire carenze organico
Un nuovo percorso di specializzazione di quattro anni per i medici di base è stato proposto nella bozza del decreto Schillaci, destinato a sostituire i corsi regionali. Gli studenti hanno espresso chiaramente che non desiderano essere utilizzati per coprire carenze di organico. La riforma mira a modificare il ruolo dei medici di famiglia, coinvolgendo un percorso formativo uniforme a livello nazionale. La proposta si inserisce in una più ampia revisione delle modalità di formazione e assunzione nel settore sanitario.
La bozza del decreto Schillaci che riforma il ruolo dei medici di famiglia introduce anche un nuovo corso di specializzazione, che dovrebbe sostituire quelli organizzati dalle Regioni. I rappresentanti degli studenti però avvertono: "No a responsabilità che ricadono sugli specializzandi". Intanto i medici di base minacciano lo sciopero. 🔗 Leggi su Fanpage.it
1° MESE DI SPECIALIZZAZIONE IN GASTRO - RISPONDO ALLE VOSTRE DOMANDE || med pages
Sullo stesso argomento
Medici di base, allarme carenze: 151 posti vacanti nel ParmenseDalla Regione l’elenco aggiornato: "Rischio assistenza ridotta e territori scoperti, soprattutto nelle aree più fragili" Cresce l’allarme per la...
Leggi anche: Medici di base: è protesta: "Riforma calata dall’alto, rischio fuga e carenze"
Paura a Centocelle: ha un arresto cardiaco in auto, salvato dai medici di base e dal defibrillatore in strada ift.tt/PNlO86F x.com
Tutti abbiamo un #medico di base. Il governo ha annunciato una #riforma. Il Partito Liberaldemocratico ha delle proposte per costruire una medicina territoriale più moderna, integrata ed efficiente. Quali? Le trovate in queste card: dall’ingresso progressivo dei - Facebook facebook
Medici di base, nuova specializzazione di 4 anni, gli studenti: Non usateci per coprire carenze organicoLa bozza del decreto Schillaci che riforma il ruolo dei medici di famiglia introduce anche un nuovo corso di specializzazione, che dovrebbe sostituire ... fanpage.it
Medici di famiglia, nuova riforma: Meloni sconfiggerà il potere della lobby?In gioco una migliore assistenza per i cittadini. Il potente sindacato e l'Enpam da 20 anni bloccano tutti i tentativi. Stavolta siamo alla resa dei conti: le Regioni tutte d'accordo ... corriere.it