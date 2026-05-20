Medici di base nuova specializzazione di 4 anni gli studenti | Non usateci per coprire carenze organico

Un nuovo percorso di specializzazione di quattro anni per i medici di base è stato proposto nella bozza del decreto Schillaci, destinato a sostituire i corsi regionali. Gli studenti hanno espresso chiaramente che non desiderano essere utilizzati per coprire carenze di organico. La riforma mira a modificare il ruolo dei medici di famiglia, coinvolgendo un percorso formativo uniforme a livello nazionale. La proposta si inserisce in una più ampia revisione delle modalità di formazione e assunzione nel settore sanitario.

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