Scott McTominay e Billy Gilmour, entrambi del Napoli, parteciperanno ai Mondiali con la nazionale scozzese. Nel girone, affronteranno tre squadre: Brasile, Marocco e Haiti. McTominay è stato confrontato a un personaggio di Super Mario, come chi prende un fungo, mentre Gilmour è tra i convocati della Scozia per la fase finale del torneo. La competizione si svolgerà tra alcune delle nazionali più competitive e attese di questa edizione.

Scott McTominay e Billy Gilmour del Napoli disputeranno i Mondiali con la Scozia, dove nel girone affronteranno Brasile, Marocco e Haiti. La Bbc ha riservato alla Nazionale guidata da Steve Clarke un approfondimento legato ad ogni singolo giocatore convocato dal ct. McTominay e Gilmour guideranno la Scozia ai Mondiali 2026. La Bbc scrive a proposito dell’ex Manchester United, miglior giocatore della Serie A dello scorso anno: La rovesciata di McTominay nella qualificazione contro la Danimarca è un simbolo adatto per come la sua carriera è stata in ascesa da quando ha firmato con il Napoli due anni fa. Il suo ottimo rendimento è continuato anche in questa stagione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - “McTominay in campo è un personaggio di Super Mario quando prende il fungo”

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