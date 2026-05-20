Maximum Pleasure Guaranteed | se volete godervela con la giusta tensione aspettate un paio di mesi

Dal 20 maggio su Apple TV sono disponibili in streaming i primi due episodi su dieci (gli altri usciranno uno ogni mercoledì) di Maximum Pleasure Guaranteed, serie tv dark comedy ma anche thriller creata da David J. Rosen (creatore di Sugar, sceneggiatore di alcuni episodi di Hunters e di Citadel. 🔗 Leggi su Today.it

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