Nelle ultime ore, i carabinieri del territorio hanno effettuato controlli in diverse zone del centro e nei locali frequentati dalla movida. Durante le verifiche, è stato arrestato un giovane accusato di spaccio di sostanze stupefacenti. Le operazioni sono state organizzate con l’obiettivo di prevenire episodi di microcriminalità, violenza e comportamenti illeciti legati alla vita notturna. Le forze dell’ordine hanno mantenuto alta l’attenzione sul rispetto delle norme nelle aree più frequentate dalla popolazione.

Controlli mirati per la movida sicura. I carabinieri della compagna di Perugia hanno predisposto un servizio coordinato a largo raggio con l’intento di prevenire e contrastare fenomeni di microcriminalità e spaccio e gli episodi di violenza connessi alle eventuali "degenerazioni". I controlli si sono concentrati nelle aree del centro storico maggiormente interessate dalla presenza di avventori e giovani. I militari della compagnia sono stati affiancati dai carabinieri della squadra di intervento operativo dell’ottavo Reggimento "Lazio", reparto specializzato proprio per servizi ad alto impatto, ordine pubblico e contrasto alla criminalità nelle aree urbane più sensibili. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Maxi controlli anti-mala movida. Verifiche in centro e nei locali. Arrestato giovane per spaccio

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