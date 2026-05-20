Mauro Corona incorona Sinner a Cartabianca | L' estetica senza etica diventa cosmetica

Durante la trasmissione Cartabianca, Mauro Corona ha commentato la vittoria di Jannik Sinner agli Internazionali d’Italia a Roma, sottolineando che questa affermazione arriva dopo molti anni. Corona ha affermato che l’estetica senza etica diventa cosmetica, utilizzando questa metafora per descrivere il rapporto tra apparenza e valori. La vittoria del tennista è stata quindi inserita in un ragionamento più ampio sulla cultura e i valori nella società attuale.

«Cominciamo dalla notizia della vittoria di Sinner agli Internazionali d'Italia a Roma che arriva dopo tantissimi anni». Ieri, martedì 19 maggio, a È sempre Cartabianca, Bianca Berlinguer ha iniziato la puntata chiedendo a Mauro Corona cosa pensasse dell'impresa del nuovo numero 1 del tennis al. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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