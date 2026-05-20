Mauro Corona e il dramma dei sub | Il mare è una montagna orizzontale io scalo da solo e senza corda

Mauro Corona ha raccontato la sua esperienza come sub, descrivendo il mare come una montagna orizzontale. Ha spiegato di immergersi da solo, senza l’uso di corde o supporti, affrontando le acque con determinazione. Durante un'intervista, ha commentato anche il profilo di una figura nota nel mondo dell’alpinismo, evidenziando il suo amore per il rischio e le imprese pericolose. Le sue parole mostrano un rapporto intenso e personale con le attività che svolge.

«Lei è un grande alpinista, un uomo che ama il rischio, un uomo che sa che cosa significa la passione anche per imprese che sicuramente sono molto pericolose». Ieri, martedì 19 maggio, a È sempre Cartabianca Bianca Berlinguer con questa premessa ha chiesto un parere a Mauro Corona sulla strage di. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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