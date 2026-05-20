Lo scrittore premio Strega ha appena pubblicato Almanacco dei viventi, una selezione di scatti realizzati nell’arco di cinquant’anni. E per ognuno ha scritto un racconto di una pagina. «Sono vecchio e ho 47 cicatrici, perché ho vissuto molto e ho avuto brutti scontri con la vita». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Maurizio Maggiani: «Sono un caso raro di fotografo quasi cieco. Ma, come dice un caro amico, ho occhio»

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