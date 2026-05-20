Matthias Keller a Imperia | tra costruzione e decostruzione del colore

A Imperia, un artista tedesco noto per il suo lavoro tra pittura e scenografia si presenta con una mostra dedicata al colore. L'evento si concentra su come le sfumature e le tonalità possano trasformare composizioni caotiche in strutture geometriche. La sua ricerca si concentra sull’uso del colore come elemento di costruzione e decostruzione, creando un dialogo tra le arti visive e il teatro. La mostra permette di osservare da vicino le sue opere e le tecniche adottate per raggiungere questi effetti.

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