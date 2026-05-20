Matthias Keller a Imperia | tra costruzione e decostruzione del colore
A Imperia, un artista tedesco noto per il suo lavoro tra pittura e scenografia si presenta con una mostra dedicata al colore. L'evento si concentra su come le sfumature e le tonalità possano trasformare composizioni caotiche in strutture geometriche. La sua ricerca si concentra sull’uso del colore come elemento di costruzione e decostruzione, creando un dialogo tra le arti visive e il teatro. La mostra permette di osservare da vicino le sue opere e le tecniche adottate per raggiungere questi effetti.
? Domande chiave Come può il colore trasformare il caos in ordine geometrico?. Chi è l'artista tedesco che unisce pittura e scenografia teatrale?. Perché questa mostra rafforza il legame tra Imperia e Friedrichshafen?. Dove potrai ammirare queste opere tra struttura e frammentazione?.? In Breve Mostra aperta venerdì, sabato e domenica dalle ore 17 alle ore 20.. Evento promosso dall'associazione Amici di Imperia e patrocinato dal Comune di Imperia.. Iniziativa legata al gemellaggio tra Imperia e la città tedesca di Friedrichshafen.. Keller ha studiato all'Accademia di Belle Arti e all'Università di Stoccarda.. Dal 27 maggio al 2 luglio 2026... 🔗 Leggi su Ameve.eu
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