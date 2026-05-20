Il leader della Lega ha espresso pubblicamente la sua irritazione nei confronti di un generale in servizio, accusandolo di aver causato problemi all’interno del suo partito. La situazione si inserisce in un contesto di crescente confronto tra le forze politiche di centrodestra, con il partito di Salvini che cerca di consolidare la propria posizione e affronta le sfide provenienti da altri movimenti politici emergenti. La discussione riguarda anche le alleanze e le strategie di comunicazione adottate dai diversi attori coinvolti.

L’avanzata di Futuro Nazionale apre nuovi fronti nel centrodestra e alimenta le tensioni tra Matteo Salvini e Roberto Vannacci. Sullo sfondo ci sono i sondaggi, i possibili spostamenti di parlamentari e le difficoltà organizzative che starebbero emergendo all’interno della Lega. Secondo le ultime rilevazioni, Futuro Nazionale si attesterebbe intorno al 4%, riducendo la distanza dal partito di Salvini, accreditato di circa il 6%. Un dato che alimenta le preoccupazioni nel Carroccio, soprattutto tra gli eletti che guardano alle prossime elezioni con crescente incertezza. L’effetto Ravetto e il richiamo di Futuro Nazionale. La recente adesione di Laura Ravetto al movimento guidato da Vannacci è stata interpretata come un segnale politico importante. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Matteo Salvini nei guai: “Vannacci glieli sta prendendo tutti”. Il leader furioso

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Lega, Salvini: Con Vannacci chiariremo tutto, non c'è nessun problema

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