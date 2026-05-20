Matrimonio egualitario da Palazzo Moroni riparte la battaglia per la piena parità

Da padovaoggi.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A pochi giorni dalla discussione in consiglio comunale, la città torna a concentrarsi sulla questione del matrimonio egualitario. La decisione di riaprire il dibattito arriva dopo che il tema ha occupato le pagine dei giornali e gli spazi pubblici, coinvolgendo attivisti e amministratori. La questione riguarda il riconoscimento legale delle coppie omogenitoriali e il diritto delle famiglie formate da persone dello stesso sesso. La città si prepara ad affrontare il tema, che resta al centro del discorso sui diritti civili a livello nazionale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La città del Santo torna al centro del dibattito nazionale sui diritti civili e sul riconoscimento pieno delle famiglie omogenitoriali. Il 24 maggio dalle 16.30, la sala Livio Paladin di Palazzo Moroni ospiterà il convegno “Piena parità: verso il matrimonio egualitario”, promosso dal Comune di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Convegno “Piena parità: verso il matrimonio egualitario” Rete RE.A.DY e Famiglie Arcobaleno insieme a PadovaPadova è una città decisiva per la battaglia nazionale per i diritti civili delle famiglie omogenitoriali.

Leggi anche: Da Palazzo Moroni la marcia “Cammino silenzioso per la pace”

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web