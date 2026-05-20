Matrimonio egualitario da Palazzo Moroni riparte la battaglia per la piena parità

A pochi giorni dalla discussione in consiglio comunale, la città torna a concentrarsi sulla questione del matrimonio egualitario. La decisione di riaprire il dibattito arriva dopo che il tema ha occupato le pagine dei giornali e gli spazi pubblici, coinvolgendo attivisti e amministratori. La questione riguarda il riconoscimento legale delle coppie omogenitoriali e il diritto delle famiglie formate da persone dello stesso sesso. La città si prepara ad affrontare il tema, che resta al centro del discorso sui diritti civili a livello nazionale.

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