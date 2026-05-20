A Matera si registra un nuovo record nel basket con la Challenge Academy, che ha visto la partecipazione di una squadra proveniente dalla Giordania. L'ex giocatore della nazionale che ha guidato i bambini ha attirato l'attenzione, mentre la squadra giordana è riuscita a battere ogni precedente record storico. La presenza di questa formazione ha portato un elemento di novità e competizione alla manifestazione, che ha coinvolto numerosi giovani atleti e appassionati locali.

? Domande chiave Chi è l'ex giocatore della nazionale che ha allenato i bambini?. Come ha fatto una squadra giordana a battere ogni record storico?. Perché questa trasferta è diventata un rito fondamentale per la Challenge Academy?. Cosa ha permesso a questo legame sportivo di superare l'isolamento politico?.? In Breve Record di 22 edizioni per la squadra di Amman dal 1998.. Akef Shiyab, giocatore della nazionale giordana, ha allenato i giovani atleti.. Torneo internazionale per ragazzi di 10 e 11 anni nei Sassi.. La 34esima edizione del MiniBasket in Piazza inizierà tra circa un mese.. Il coach Fadi Sabbah prepara i suoi ragazzi della Challenge Academy di Amman per il ritorno a Matera, un appuntamento che per la società giordana rappresenta un legame storico consolidato fin dal 1998. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Matera, record per la Challenge Academy: torna la Giordania nel basket

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