? Punti chiave Come può il verde urbano trasformarsi in un'infrastruttura sociale?. Quali criteri hanno permesso a Matera di entrare nella rete mondiale?. Perché il modello materano integra la gestione dei rifiuti al verde?. Come influenzeranno i corridoi ecologici la vita nei quartieri periferici?.? In Breve Annuncio ufficiale del vice sindaco Rocco Buccico avvenuto il 7 maggio a Modena.. L'adesione porta il numero dei comuni italiani nella rete a 9 realtà.. Strategia basata su censimento vegetazione, regolamenti specifici e creazione di corridoi ecologici.. Modello integra gestione parchi, biodiversità urbana e politiche di raccolta differenziata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Matera è Tree City: il modello di verde urbano entra nel network mondiale

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