A Matera è stato inaugurato L’Officina di Figaro, una scuola dedicata alla musica di Mozart. La struttura ospita insegnanti provenienti da diversi paesi che guidano giovani artisti in un percorso formativo. La programmazione prevede laboratori che reinterpretano le composizioni mozartiane attraverso metodi contemporanei. La scuola si propone di offrire un’esperienza didattica pratica, coinvolgendo tecniche di interpretazione e produzione musicale attuali. L’evento segna il debutto di questa iniziativa nel panorama culturale locale.

? Domande chiave Chi sono i maestri internazionali che hanno guidato i giovani artisti?. Come viene trasformata la musica di Mozart in un laboratorio moderno?. Perché questo progetto punta a formare anche i futuri manager teatrali?. Cosa accadrà a Matera dopo il debutto di questa nuova scuola?.? In Breve Laboratorio formativo per under 35 dal 4 al 22 maggio a Matera.. Katia Ricciarelli e Francesco Zingariello coordinano le lezioni e la produzione musicale.. Biglietti disponibili al prezzo di 10 euro con tariffa ridotta a 5 euro.. Cast include Wenkai Liu, Miriana Colagiovanni, Yixuan Song e Adriana Sansonne.. Il prossimo sabato 23 maggio 2026 alle ore 20. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Matera, debutto de L’Officina di Figaro: la nuova scuola di Mozart

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