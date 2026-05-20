L’allenatore della Juventus Next Gen ha commentato la stagione, sottolineando che chi ha ancora dubbi sui progetti della squadra probabilmente non la conosce bene. Ha definito la squadra come una palestra di alto livello, evidenziando il ruolo nel settore giovanile e nello sviluppo dei talenti. Il bilancio della stagione si concentra sui progressi dei giovani calciatori e sugli obiettivi raggiunti, senza entrare in dettagli specifici o giudizi personali.

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© Calcionews24.com - Massimo Brambilla: «Chi ha ancora dubbi su progetti come il nostro è solo perché non ci conosce: la C è una palestra top»

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