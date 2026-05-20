La Procura di Rimini ha concluso le indagini preliminari su un uomo di 77 anni, residente in provincia, accusato di aver abusato sessualmente di una donna di 43 anni durante una seduta di massaggi. Secondo quanto emerso, l'uomo avrebbe chiesto alla donna di mettere la mano in un determinato punto, comportandosi in modo aggressivo e inappropriato. L'indagine ha portato alla formulazione dell'accusa di violenza sessuale aggravata, e ora il procedimento passa alla fase processuale.

La Procura di Rimini ha chiuso le indagini preliminari nei confronti di un massaggiatore di 77 anni, residente in provincia, accusato di violenza sessuale aggravata ai danni di una donna di 43 anni. Il pubblico ministero Davide Ercolani ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini ai difensori dell’uomo, gli avvocati Gianluca Ghinelli e Vincenzo Gallo. Il provvedimento rappresenta un passaggio che può precedere un’eventuale richiesta di rinvio a giudizio. La denuncia della cliente. Secondo la ricostruzione degli investigatori, i fatti risalgono all’ottobre dello scorso anno. La donna si sarebbe recata nello studio del professionista per sottoporsi a un trattamento di shiatsu, disciplina orientale basata su pressioni effettuate con dita e palmi delle mani su specifiche aree del corpo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Massaggiatore abusa donna durante una seduta: “Mettimi la mano lì”. Agghiacciante

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Massage Envy sued by Lexington woman after employees sexual abuse arrest

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