Massaggiatore 77enne bacia e costringe la cliente a toccargli i genitali | indagato per stupro a Rimini

Un uomo di 77 anni che lavorava come massaggiatore shiatsu è stato iscritto nel registro degli indagati dalla procura di Rimini con l’accusa di aver costretto una cliente a toccargli i genitali e averla baciata. L’indagine è iniziata dopo la denuncia della donna, che ha riferito di aver subito un comportamento inappropriato durante un trattamento. La vicenda è ora al vaglio degli inquirenti, che stanno raccogliendo elementi per valutare eventuali responsabilità penali.

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