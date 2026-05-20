Massaggiatore 77enne bacia e costringe la cliente a toccargli i genitali | indagato per stupro a Rimini
Un uomo di 77 anni che lavorava come massaggiatore shiatsu è stato iscritto nel registro degli indagati dalla procura di Rimini con l’accusa di aver costretto una cliente a toccargli i genitali e averla baciata. L’indagine è iniziata dopo la denuncia della donna, che ha riferito di aver subito un comportamento inappropriato durante un trattamento. La vicenda è ora al vaglio degli inquirenti, che stanno raccogliendo elementi per valutare eventuali responsabilità penali.
Un massaggiatore shiatsu di 77 anni è indagato dalla procura di Rimini per violenza sessuale aggravata. Secondo la denuncia di una cliente di 43 anni, durante un trattamento nell’ottobre 2025 l’uomo l’avrebbe baciata sulla bocca e palpeggiata intimamente nonostante i rifiuti. L’indagato nega: "Era un semplice massaggio shiatsu". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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