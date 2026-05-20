Nel territorio del Catanese, i Carabinieri, insieme ad ADM e NAS, hanno avviato controlli straordinari nelle zone di Mascalucia e Camporotondo Etneo. Le operazioni sono finalizzate a individuare eventuali attività di gioco illegale e a verificare il rispetto delle norme sanitarie e amministrative. Le verifiche continuano in diverse aree, con l’obiettivo di intervenire su eventuali irregolarità riscontrate durante le operazioni di controllo.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Task force dei Carabinieri con ADM e NAS nel Catanese. Proseguono nel territorio etneo le attività straordinarie di controllo disposte dall’Arma dei Carabinieri per contrastare il gioco illegale e verificare il rispetto delle norme sanitarie e amministrative. Le operazioni rappresentano un importante strumento di tutela della legalità, con l’obiettivo di difendere sia gli operatori regolari del settore sia i cittadini esposti ai rischi del gioco abusivo e patologico. I controlli mirano inoltre a prevenire eventuali infiltrazioni criminali nel comparto delle scommesse e a garantire il rispetto delle disposizioni previste per la sicurezza pubblica. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Mascalucia e Camporotondo Etneo: controlli straordinari su gioco illegale e sicurezza sanitaria

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