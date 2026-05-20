Un personal chef di alta gamma, noto per servire clienti benestanti, ha raccontato un episodio insolito durante una preparazione. La cliente aveva richiesto un dessert particolare, rifiutando di mangiare sia rosso sia verde. Per questa occasione, è stata creata una crostata ovale di grandi dimensioni, decorata con fragoline di bosco sulla superficie, accompagnate da macaron e fiori. La scena si è svolta in una cucina di Milano, dove si è assistito alla realizzazione di un dolce elaborato e colorato.

Milano – Una crostata ovale formato maxi con tappeto rosso di fragoline di bosco decorata con macaron e fiori. Chiara Ferragni spegne le candeline. Sullo sfondo, il lago di Como. La torta, così come i vari pasti che accompagnano il “birthday lunch”, li firma Mario Sorrentino, personal chef napoletano che ha creato una società, Emmebiesse, perché “le richieste sono così tante che, per non perderle, abbiamo dovuto creare una struttura solida”, spiega. Un mestiere che, in verità, sembra molto simile a quello dell’acrobata. Bisogna imparare a barcamenarsi sul filo sempre teso dei “capricci” dei super ricchi, tra salmoni introvabili e strambi vizi culinari. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Mario Sorrentino, professione personal chef dei ricchi. “Quella volta che la cliente non voleva mangiare né rosso né verde...”

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