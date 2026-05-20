Mario Draghi potrebbe andare a parlare con Putin
La prossima settimana, i ministri degli Esteri degli Stati membri si riuniranno a Cipro per discutere la posizione dell'Unione Europea nei confronti della Russia. Tra le ipotesi circolate, si fa il nome di un ex presidente del Consiglio italiano e di un’ex cancelliera tedesca come possibili rappresentanti europei in eventuali negoziati con Vladimir Putin. La riunione ha lo scopo di aggiornare le strategie dell’UE in relazione alle relazioni con Mosca.
Mario Draghi o Angela Merkel, chi rappresenterà l'Europa in un eventuale negoziato con Vladimir Putin? La prossima settimana i ministri degli Esteri degli Stati membri si incontreranno a Cipro per aggiornare la politica dell'Ue nei confronti della Russia. Dallo scoppio della guerra in Ucraina nel. 🔗 Leggi su Today.it
MAI HO IMMAGINATO DI PARLARE IN QUESTI TERMINI
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