Mario Draghi potrebbe andare a parlare con Putin

Da today.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La prossima settimana, i ministri degli Esteri degli Stati membri si riuniranno a Cipro per discutere la posizione dell'Unione Europea nei confronti della Russia. Tra le ipotesi circolate, si fa il nome di un ex presidente del Consiglio italiano e di un’ex cancelliera tedesca come possibili rappresentanti europei in eventuali negoziati con Vladimir Putin. La riunione ha lo scopo di aggiornare le strategie dell’UE in relazione alle relazioni con Mosca.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Mario Draghi o Angela Merkel, chi rappresenterà l'Europa in un eventuale negoziato con Vladimir Putin? La prossima settimana i ministri degli Esteri degli Stati membri si incontreranno a Cipro per aggiornare la politica dell'Ue nei confronti della Russia. Dallo scoppio della guerra in Ucraina nel. 🔗 Leggi su Today.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

MAI HO IMMAGINATO DI PARLARE IN QUESTI TERMINI

Video MAI HO IMMAGINATO DI PARLARE IN QUESTI TERMINI

Sullo stesso argomento

Ucraina, Financial Times: “Draghi o Merkel possibili mediatori con Putin”L’Unione Europea starebbe valutando il coinvolgimento dell’ex cancelliera tedesca Angela Merkel e dell’ex presidente della Banca centrale europea...

Guerra in Ucraina: l’UE valuta Draghi e Merkel per trattare con Putin? Punti chiave Chi sono i candidati europei proposti per negoziare con il Cremlino? Perché la figura di Mario Draghi è considerata ideale per la...

mario draghi mario draghi potrebbe andareMario Draghi. Il federalismo pragmatico contro l’inazionePaesi che sentono il peso di questo momento in modo più acuto, e capiscono che la finestra per l’azione non rimarrà aperta indefinitamente, devono essere ... repubblica.it

mario draghi mario draghi potrebbe andareCosa vuole fare davvero Mario Draghi contro la solitudine dell'EuropaFederalismo pragmatico e intelligenza artificiale: così SuperMario vorrebbe rompere l'isolamento del Vecchio continente, stretto nella morsa di Cina e Stati Uniti. All'orizzonte c'è un suo ritorno i ... today.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web