Marina Malara la donna di 66 anni scomparsa nel nulla
Una donna di 66 anni, residente in un comune dell’hinterland milanese, è scomparsa senza lasciare alcuna traccia il 14 maggio scorso. La sua famiglia ha denunciato la sua scomparsa alle forze dell’ordine, che stanno conducendo le indagini per cercare di ricostruire gli ultimi spostamenti e le circostanze che hanno portato alla sua scomparsa. Finora non sono stati trovati indizi utili per individuare la donna o capire cosa possa essere accaduto.
Ha fatto perdere ogni traccia di sé Marina Malara, 66enne di Corbetta (hinterland di Milano) che dallo scorso 14 maggio è scomparsa nel nulla. Sono in corso le ricerche da parte delle forze dell’ordine, dei vigili del fuoco e la protezione civile.La scomparsaL'ultimo a sentirla è stato un amico. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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