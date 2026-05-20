Marina Malara la donna di 66 anni scomparsa nel nulla

Una donna di 66 anni, residente in un comune dell’hinterland milanese, è scomparsa senza lasciare alcuna traccia il 14 maggio scorso. La sua famiglia ha denunciato la sua scomparsa alle forze dell’ordine, che stanno conducendo le indagini per cercare di ricostruire gli ultimi spostamenti e le circostanze che hanno portato alla sua scomparsa. Finora non sono stati trovati indizi utili per individuare la donna o capire cosa possa essere accaduto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui