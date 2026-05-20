Marin in bilico | Siviglia più lontana Mondiali convocato Aebischer

Il centrocampista classe 1998 si trova in una fase di incertezza riguardo al suo futuro. Le ultime settimane sono state caratterizzate da molte novità e tensioni, mentre la sua situazione contrattuale e le eventuali decisioni da prendere tengono alta l’attenzione. Nel frattempo, la convocazione di un altro giocatore per i Mondiali ha aggiunto ulteriori elementi di interesse alle dinamiche della rosa. La posizione di Marin appare ancora da definire, con diversi aspetti da chiarire nei prossimi giorni.

Il futuro di Marius Marin resta ancora un’incognita. Sono giorni molto concitati e ricchi di emozioni per quanto riguarda il centrocampista classe 1998. Una certezza c’è: lascerà il Pisa. Il contratto in scadenza il 30 giugno del 2026 non sarà rinnovato, come noto, e domenica ha salutato il pubblico dell’Arena dopo la sconfitta contro il Napoli. Un saluto non certo desiderato e, soprattutto, meritato. A far discutere è stato prima di tutto la scelta di mister Hiljemark di esaurire i cambi al settantesimo minuto senza concedergli nemmeno un minuto in campo in quella che sarebbe stata la sua 269 presenza (primatista straniero, difficilmente raggiungibile nel breve periodo), l’ultima davanti al popolo che lo ha sostenuto per otto stagioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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