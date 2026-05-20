Mariconda | centinaia di fedeli per accogliere la Reliquia di San Carlo Acutis

Il 19 maggio, nella parrocchia Maria SS. del Rosario di Pompei, nel quartiere Mariconda, si sono radunati centinaia di fedeli per accogliere la reliquia di San Carlo Acutis. La cerimonia ha attirato molte persone, che si sono riunite per partecipare all’evento religioso. La parrocchia ha organizzato l’accoglienza della reliquia, creando un momento di preghiera e comunione tra i presenti. La manifestazione si è svolta senza incidenti, con un clima di rispetto e devozione.

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