Mariconda | centinaia di fedeli per accogliere la Reliquia di San Carlo Acutis

Da salernotoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 19 maggio, nella parrocchia Maria SS. del Rosario di Pompei, nel quartiere Mariconda, si sono radunati centinaia di fedeli per accogliere la reliquia di San Carlo Acutis. La cerimonia ha attirato molte persone, che si sono riunite per partecipare all’evento religioso. La parrocchia ha organizzato l’accoglienza della reliquia, creando un momento di preghiera e comunione tra i presenti. La manifestazione si è svolta senza incidenti, con un clima di rispetto e devozione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Centinaia di fedeli, il 19 maggio presso la Parrocchia Maria SS. del Rosario di Pompei nel quartiere Mariconda. La comunità locale e l'intera diocesi si sono strette in un abbraccio di fede e gioia per un evento straordinario: l'accoglienza della Reliquia di San Carlo Acutis, il "patrono del web". 🔗 Leggi su Salernotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Salerno, Mariconda accoglie la reliquia di San Carlo Acutis: l’evento? Punti chiave Chi porterà personalmente la reliquia alla parrocchia di Mariconda? Cosa dirà Antonia Salzano durante la consegna ufficiale del...

Leggi anche: Mariconda accoglie la Reliquia di San Carlo Acutis: sarà presente l'Arcivescovo Bellandi

reliquia di san mariconda centinaia di fedeliAltomonte accoglie le reliquie di San Pio e Carlo Acutis: fede e comunità nella Valle dell’EsaroLunedì 25 maggio nella chiesa Santa Maria della Consolazione l’esposizione delle reliquie custodite a San Sosti, con messa, preghiera per gli ammalati e benedizione dei bambini ... ecodellojonio.it

reliquia di san mariconda centinaia di fedeliLa Reliquia di San Carlo Acutis a Mariconda martedì 19La Parrocchia Maria SS. del Rosario di Pompei, nel quartiere Mariconda di Salerno, si prepara a vivere una giornata di grande gioia e intensa spiritualità con ... gazzettadisalerno.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web