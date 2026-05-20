Mariconda | centinaia di fedeli per accogliere la Reliquia di San Carlo Acutis
Il 19 maggio, nella parrocchia Maria SS. del Rosario di Pompei, nel quartiere Mariconda, si sono radunati centinaia di fedeli per accogliere la reliquia di San Carlo Acutis. La cerimonia ha attirato molte persone, che si sono riunite per partecipare all’evento religioso. La parrocchia ha organizzato l’accoglienza della reliquia, creando un momento di preghiera e comunione tra i presenti. La manifestazione si è svolta senza incidenti, con un clima di rispetto e devozione.
Centinaia di fedeli, il 19 maggio presso la Parrocchia Maria SS. del Rosario di Pompei nel quartiere Mariconda. La comunità locale e l'intera diocesi si sono strette in un abbraccio di fede e gioia per un evento straordinario: l'accoglienza della Reliquia di San Carlo Acutis, il "patrono del web". 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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