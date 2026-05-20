Maria De Filippi zittisce Michele a UeD lui si scusa una dama asfalta Massimo

Nella puntata del 20 maggio di Uomini e Donne si è verificato un momento di tensione tra la conduttrice e un partecipante, Michele. La conduttrice ha interrotto Michele durante un intervento, portandolo a scusarsi successivamente. Nel corso della stessa puntata, una dama ha avuto un confronto diretto con un altro partecipante, Massimo, portando alla luce alcuni aspetti del suo carattere. La puntata ha mostrato anche una discussione tra Maria De Filippi e Michele, che ha attirato l’attenzione dei presenti.

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