Maria De Filippi zittisce Michele a UeD lui si scusa una dama asfalta Massimo
Nella puntata del 20 maggio di Uomini e Donne si è verificato un momento di tensione tra la conduttrice e un partecipante, Michele. La conduttrice ha interrotto Michele durante un intervento, portandolo a scusarsi successivamente. Nel corso della stessa puntata, una dama ha avuto un confronto diretto con un altro partecipante, Massimo, portando alla luce alcuni aspetti del suo carattere. La puntata ha mostrato anche una discussione tra Maria De Filippi e Michele, che ha attirato l’attenzione dei presenti.
Nella puntata del 20 maggio di Uomini e Donne si è partiti da uno scontro tra Maria De Filippi e Michele. Poi Diego Tavani è stato liquidato, mentre una dama è tornata per asfaltare Massimo. Ciro Solimeno, dal canto suo, ha fatto una confessione sulla scelta. Maria De Filippi contro Michele a Uomini e Donne. Inizio decisamente movimentato quello della puntata di oggi di Uomini e Donne. Maria De Filippi ha chiamato al centro dello studio Michele e Brunella. Il cavaliere, nella scorsa puntata, aveva interrotto di botto la conoscenza con Elena, dicendosi molto preso dall’altra dama. Tutti, dunque, erano curiosi di sapere che cosa fosse successo tra di loro. 🔗 Leggi su Tutto.tv
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