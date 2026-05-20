A Roma, un uomo è stato arrestato dopo un inseguimento che ha coinvolto le forze dell’ordine. Durante le operazioni di identificazione, secondo quanto riferito, avrebbe afferrato per la giacca uno dei militari, strattonandolo e urlando frasi offensive. L’arrestato si è anche rivolto agli agenti con espressioni volgari, affermando di essere nipote di un politico noto e di essere in grado di licenziare. La vicenda ha suscitato attenzione per il comportamento tenuto durante le fasi di polizia.

Nel corso delle operazioni di identificazione Montingelli avrebbe afferrato per la giacca uno dei militari, strattonandolo e urlando: "Voi non sapete chi sono io. Sono il nipote di Matteo Salvini, conosco Piantedosi". Successivamente, mentre veniva bloccato dagli operatori intervenuti sul posto, avr. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Marco Montingelli arrestato a Roma dopo inseguimento, l’attore: “Comunisti di mer*a, sono nipote di Salvini, vi licenzia”

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Marco Montingelli, l'attore arrestato dopo un inseguimento dei carabinieri a Roma

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