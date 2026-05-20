Marco Donati | Su via Filzi la città paga il conto di un errore annunciato e avvallato da Comaducci e Gamurrini

Arezzo, 20 maggio 2026 – Marco Donati ha affermato che sulla via Filzi la città sta affrontando le conseguenze di un errore che, secondo lui, era stato previsto e approvato da alcuni esponenti locali. La sua dichiarazione si riferisce a una decisione o a un intervento che, a suo avviso, ha avuto ripercussioni negative per l’area. Questa presa di posizione si inserisce nel dibattito pubblico in corso sulla gestione di quella parte della città.

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