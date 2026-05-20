Marco Donati | Su via Filzi la città paga il conto di un errore annunciato e avvallato da Comaducci e Gamurrini
Arezzo, 20 maggio 2026 – Marco Donati ha affermato che sulla via Filzi la città sta affrontando le conseguenze di un errore che, secondo lui, era stato previsto e approvato da alcuni esponenti locali. La sua dichiarazione si riferisce a una decisione o a un intervento che, a suo avviso, ha avuto ripercussioni negative per l’area. Questa presa di posizione si inserisce nel dibattito pubblico in corso sulla gestione di quella parte della città.
Arezzo, 20 maggio 2026 – . Il candidato a sindaco della Coalizione Civica: “Operazione nata senza basi, i cui costi ricadranno sull’intera comunità”. “Quanto sta accadendo in via Filzi è la conferma di un metodo: l'Amministrazione comunale che decide senza verificare, pianifica senza coinvolgere chi dovrebbe essere il primo interlocutore. L'idea, sbagliata, nacque con il Ghinelli 1, con l’avvallo e i voti di Comanducci e Gamurrini; il danno poi è definitivamente venuto a galla con il Ghinelli 2. Ma non si può certo chiamarla sfortuna: si tratta di un vizio d'origine, di un difetto genetico nel modo di concepire le scelte strategiche per la città. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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