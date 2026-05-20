Marchionna ricuce con Di Donna e annuncia | Mastro a Brindisi coi capigruppo
Il presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico meridionale ha partecipato a una conferenza dei capigruppo a Brindisi. Durante l’incontro, è stato annunciato che si terrà un nuovo incontro a Brindisi con i capigruppo per discutere delle future iniziative riguardanti il porto. La riunione si è concentrata sulla pianificazione di azioni e strategie per la gestione e lo sviluppo del porto. Nessuna informazione è stata diffusa sui contenuti specifici trattati o sulle eventuali decisioni prese.
BRINDISI - Il presidente dell'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico meridionale invitato a una conferenza dei capigruppo a Brindisi, per pianificare azioni relative al porto. L'invito, da parte del primo cittadino di Brindisi, arriva dopo le tensioni che si sono registrate nei giorni. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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