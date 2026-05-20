Maratona sonora per sostenere i pazienti della Pediatria | torna ' Music Emergency'

Nella serata nel centro cittadino, si svolge un evento musicale dedicato ai pazienti della Pediatria. L'iniziativa, chiamata 'Music Emergency', ha come obiettivo raccogliere fondi per acquistare uno strumento pediatrico da destinare all'ospedale di Cona. L'evento coinvolge artisti locali e pubblico, creando un momento di aggregazione e sensibilizzazione. La serata si svolge in piazza, con musica dal vivo e attività di intrattenimento, per sostenere il progetto di beneficenza.

Una serata nel cuore della città, per arrivare al cuore dei cittadini e sensibilizzarli sulla raccolta fondi per l'acquisto di uno strumento ad uso pediatrico da donare all'ospedale di Cona. ‘Music Emergency’ torna in tutta la sua anima più pura e solidale venerdì 22 dalle 18, quando al parco. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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