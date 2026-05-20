Mara Venier festa in famiglia con Tommaso Cerno e Giada Balloch a due mesi dal caso Rai

Due mesi dopo la vicenda legata alla Rai, Mara Venier ha trascorso un momento di festa in famiglia insieme a Tommaso Cerno e Giada Balloch, che ha recentemente conseguito la laurea. La conduttrice si è mostrata in un’occasione informale, condividendo con i presenti alcuni momenti di gioia e affetto. La cerimonia di laurea di Giada Balloch ha attirato l’attenzione, con Venier presente come zia acquisita, senza che siano stati pubblicati dettagli aggiuntivi sulla giornata.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui