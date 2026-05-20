Mara Venier festa in famiglia con Tommaso Cerno e Giada Balloch a due mesi dal caso Rai
Due mesi dopo la vicenda legata alla Rai, Mara Venier ha trascorso un momento di festa in famiglia insieme a Tommaso Cerno e Giada Balloch, che ha recentemente conseguito la laurea. La conduttrice si è mostrata in un’occasione informale, condividendo con i presenti alcuni momenti di gioia e affetto. La cerimonia di laurea di Giada Balloch ha attirato l’attenzione, con Venier presente come zia acquisita, senza che siano stati pubblicati dettagli aggiuntivi sulla giornata.
Mara Venier alla laurea di Giada Balloch in versione zia acquisita. Uno spettacolo pirotecnico nel cielo della Capitale ha suggellato, nella serata del 18 maggio, i festeggiamenti per il conseguimento del titolo accademico della giovane, che ha concluso il proprio percorso accademico presso la John Cabot University, prestigioso ateneo statunitense con sede a Roma, caratterizzato da un bacino studentesco internazionale e da rette annuali comprese tra i 10 e i 19 mila euro. All’evento, accanto ai familiari, era presente anche la conduttrice di Domenica In, legata da un consolidato rapporto professionale e personale alla famiglia della neolaureata. 🔗 Leggi su Dilei.it
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