Manovre per la vita a Grottaglie incontro formativo su rianimazione e disostruzione pediatrica

Sabato 23 maggio 2026, alle ore 9, si svolgerà nell’aula consiliare del Comune di Grottaglie un incontro formativo intitolato “Manovre per la vita”. L’evento si concentrerà sulle tecniche di rianimazione cardiopolmonare e di disostruzione delle vie aeree, specificamente rivolte a bambini e lattanti. La giornata è rivolta a chi desidera acquisire competenze pratiche in situazioni di emergenza, con sessioni dedicate a diverse modalità di intervento. La partecipazione è aperta a tutte le persone interessate a conoscere procedure di primo soccorso pediatriche.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui