Manovre per la vita a Grottaglie incontro formativo su rianimazione e disostruzione pediatrica
Sabato 23 maggio 2026, alle ore 9, si svolgerà nell’aula consiliare del Comune di Grottaglie un incontro formativo intitolato “Manovre per la vita”. L’evento si concentrerà sulle tecniche di rianimazione cardiopolmonare e di disostruzione delle vie aeree, specificamente rivolte a bambini e lattanti. La giornata è rivolta a chi desidera acquisire competenze pratiche in situazioni di emergenza, con sessioni dedicate a diverse modalità di intervento. La partecipazione è aperta a tutte le persone interessate a conoscere procedure di primo soccorso pediatriche.
Tarantini Time Quotidiano Si terrà sabato 23 maggio 2026, a partire dalle ore 9, nell’aula consiliare del Comune di Grottaglie, l’incontro formativo dal titolo “Manovre per la vita”, dedicato alle tecniche di rianimazione cardiopolmonare e di disostruzione delle vie aeree nel bambino e nel lattante. L’iniziativa, organizzata dal Comune di Grottaglie e aperta gratuitamente al pubblico, è rivolta in particolare ai genitori degli alunni delle scuole dell’infanzia “La Sorte” e “Campitelli”, con l’obiettivo di fornire strumenti utili per affrontare eventuali emergenze pediatriche. All’incontro parteciperanno il presidente nazionale SIS 118 Mario Balzanelli e il presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Taranto Pierpaolo Volpe. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
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