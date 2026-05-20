Manifesti della Seconda guerra mondiale riemergono a Prati durante i lavori in un negozio

Durante alcuni lavori di ristrutturazione in un negozio di scarpe di via Cola di Rienzo, nel quartiere Prati di Roma, sono stati trovati cinque manifesti risalenti alla Seconda guerra mondiale. I manifesti sono emersi durante gli scavi e si trovano nel centro storico della città, a breve distanza dal Vaticano. La scoperta è avvenuta nel corso di lavori di rinnovo del locale, senza che siano stati segnalati altri ritrovamenti o danni. La zona è stata messa sotto osservazione dagli esperti.

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