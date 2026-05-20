Manifesti della Seconda guerra mondiale riemergono a Prati durante i lavori in un negozio
Durante alcuni lavori di ristrutturazione in un negozio di scarpe di via Cola di Rienzo, nel quartiere Prati di Roma, sono stati trovati cinque manifesti risalenti alla Seconda guerra mondiale. I manifesti sono emersi durante gli scavi e si trovano nel centro storico della città, a breve distanza dal Vaticano. La scoperta è avvenuta nel corso di lavori di rinnovo del locale, senza che siano stati segnalati altri ritrovamenti o danni. La zona è stata messa sotto osservazione dagli esperti.
Cinque manifesti risalenti alla Seconda guerra mondiale sono riemersi nel cuore di Roma durante alcuni lavori di ristrutturazione in un negozio di scarpe di via Cola di Rienzo, nel quartiere Prati, a pochi passi dal Vaticano. I documenti storici erano rimasti nascosti per decenni dietro le teche esterne del locale al civico 292. La scoperta è avvenuta mentre gli operai stavano smontando le vecchie vetrine e uno specchio installato, secondo quanto riferito, molti anni fa sul marciapiede davanti all’attività commerciale. Una volta rimossa la struttura, sui muri sono comparsi manifesti di propaganda bellica e avvisi rivolti alla popolazione durante i bombardamenti del 1943 sulla Capitale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Manifesti di propaganda della guerra fascista nascosti per 80 anni a via Cola di Rienzo a Roma
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A Roma sono stati trovati dei manifesti della Seconda guerra mondiale rimasti nascosti per decenni dietro le teche esterne di un negozio di scarpe. Alcuni danno suggerimenti su come comportarsi durante i bombardamenti, altri sono di propaganda politica x.com
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