Mangiaggiro | torna il percorso enogastronomico tra le colline di Vinci
La quinta edizione di Mangiaggiro si svolgerà nelle colline di Vinci, offrendo un percorso enogastronomico che coinvolge le aziende locali. L’evento prevede incontri tra visitatori, degustazioni di prodotti tipici e attività all’aperto tra i paesaggi collinari. La manifestazione si tiene in un contesto naturale e si rivolge a chi desidera conoscere le specialità del territorio attraverso un’esperienza diretta. La formula rimane quella di condividere momenti conviviali e scoprire le eccellenze alimentari della zona.
La quinta edizione del Mangiaggiro propone un nuovo percorso tra le colline di Vinci, mantenendo la formula che lo ha reso un appuntamento apprezzato: condividere momenti insieme, degustare i prodotti del territorio e vivere un’esperienza immersi nella natura. Il percorso, lungo circa 10 km e. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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