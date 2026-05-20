Mandorlini Dobbiamo concedere meno sui calci piazzati Gli insulti dell’Arechi? Non mi hanno toccato

Durante la partita a Salerno, la squadra ha subito due gol su calcio piazzato. Il tecnico ha commentato che gli avversari hanno segnato approfittando della maggiore altezza rispetto alla sua squadra. Inoltre, ha affermato che gli insulti provenienti dall’Arechi non gli hanno causato disagio. Ha anche indicato la necessità di ridurre le concessioni sui calci piazzati per evitare di subire altri gol in futuro.

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