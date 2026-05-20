Mandorlini Dobbiamo concedere meno sui calci piazzati Gli insulti dell’Arechi? Non mi hanno toccato
Durante la partita a Salerno, la squadra ha subito due gol su calcio piazzato. Il tecnico ha commentato che gli avversari hanno segnato approfittando della maggiore altezza rispetto alla sua squadra. Inoltre, ha affermato che gli insulti provenienti dall’Arechi non gli hanno causato disagio. Ha anche indicato la necessità di ridurre le concessioni sui calci piazzati per evitare di subire altri gol in futuro.
Mister Andrea Mandorlini, a Salerno si sono visti 2 gol subiti su palla inattiva. Cosa è successo? "Loro hanno fatto gol, sfruttando i centimetri che hanno in più di noi. Ci può stare, ma nel 1° tempo hanno fatto più partita loro. Noi non siamo riusciti a interpretarla come l’avevamo preparata. Poi siamo stati bravi a cambiare. Il calcio però è imprevedibile. Nel nostro momento migliore, abbiamo concesso 2 reti su palla ferma. Sul 2° gol potevamo fare sicuramente meglio, ma fa parte del gioco". Nel secondo tempo la squadra è cresciuta. Pensa a un cambio tattico o di uomini per la gara di oggi? "Ho dovuto cambiare a Salerno per dare più stabilità con quattro difensori stretti e due coppie laterali. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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Mandorlini: We need to concede less on set pieces. Arechi's insults? They didn't affect me.The coach prepares for a do-or-die challenge against the Campania team: They are tall, we'll have to be very careful. ... sport.quotidiano.net
Mandorlini. Dobbiamo concedere meno sui calci piazzati. Gli insulti dell’Arechi? Non mi hanno toccatoIl tecnico prepara la sfida da dentro o fuori con i campani Loro sono alti, dovremo fare molta attenzione. . sport.quotidiano.net