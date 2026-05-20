Negli ultimi tempi, una serie disponibile su Netflix ha raggiunto grandi numeri di visualizzazioni, diventando rapidamente tra le più seguite a livello mondiale. La produzione combina scene di azione intense con un forte approfondimento psicologico, attirando un vasto pubblico. In seguito al successo riscosso in poche settimane, si sta pensando a una seconda stagione, anche se non sono stati ancora annunciati dettagli ufficiali o date di uscita. La serie continua a mantenere alta l’attenzione degli spettatori, grazie alle sue caratteristiche narrative.

Home » News » Man on Fire è diventata in poche settimane una delle serie più viste su Netflix a livello globale, trascinando milioni di spettatori davanti allo schermo con una miscela di azione viscerale e dramma psicologico. Debuttata alla fine di aprile, la serie ha scalato le classifiche con una velocità impressionante, sollevando subito la domanda che tutti si stanno facendo: ci sarà una seconda stagione? I numeri parlano chiaro: in meno di un mese, Man on Fire ha totalizzato 131,2 milioni di ore viste e 23,6 milioni di visualizzazioni totali, mantenendosi nella Top 10 TV globale per tre settimane consecutive. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Man on Fire Netflix: record di ascolti e stagione 2 in arrivo?

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