Maltrattamenti e abusi sulla compagna il controllo con Gps e riti magici | Siate cenere insieme

Un uomo di 27 anni, residente nella regione, è stato arrestato con l'accusa di aver commesso maltrattamenti e abusi sulla propria compagna. Secondo le indagini, avrebbe anche utilizzato un sistema di localizzazione con Gps per controllare i movimenti della donna e praticato riti magici. Il Tribunale di Foggia ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, su richiesta della Procura, che lo vede coinvolto in reati che includono violenza in famiglia e violenza sessuale.

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