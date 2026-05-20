Maltrattamenti e abusi sulla compagna il controllo con Gps e riti magici | Siate cenere insieme
Un uomo di 27 anni, residente nella regione, è stato arrestato con l'accusa di aver commesso maltrattamenti e abusi sulla propria compagna. Secondo le indagini, avrebbe anche utilizzato un sistema di localizzazione con Gps per controllare i movimenti della donna e praticato riti magici. Il Tribunale di Foggia ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, su richiesta della Procura, che lo vede coinvolto in reati che includono violenza in famiglia e violenza sessuale.
Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Foggia, su richiesta della Procura di Foggia, ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 27enne originario di Bari, gravemente indiziato dei reati di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale ai danni. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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