Maltrattamenti animali Messa Alla Prova per un' altra veterinaria Aptuit

Martedì si è svolta in tribunale un'udienza relativa a un procedimento penale contro una veterinaria di Aptuit, coinvolta in un'indagine sui maltrattamenti animali all’interno della multinazionale. La vicenda riguarda presunte irregolarità nel trattamento degli animali, con l’associazione animalista che da anni si occupa di denunciare queste situazioni. La sentenza ha portato alla conclusione del procedimento, che si è concluso con l’applicazione della Messa Alla Prova per la veterinaria coinvolta.

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