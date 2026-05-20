Maltrattamenti animali Messa Alla Prova per un' altra veterinaria Aptuit

Da veronasera.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì si è svolta in tribunale un'udienza relativa a un procedimento penale contro una veterinaria di Aptuit, coinvolta in un'indagine sui maltrattamenti animali all’interno della multinazionale. La vicenda riguarda presunte irregolarità nel trattamento degli animali, con l’associazione animalista che da anni si occupa di denunciare queste situazioni. La sentenza ha portato alla conclusione del procedimento, che si è concluso con l’applicazione della Messa Alla Prova per la veterinaria coinvolta.

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Si è conclusa martedì in aula una nuova udienza del procedimento penale che riguarda le irregolarità all’interno della multinazionale Aptuit, sul tema dei maltrattamenti animali,?contro le quali LAV si batte da anni.«Grazie alle nostre denunce risalenti ormai a cinque anni fa, la Procura di. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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