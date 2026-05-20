Malore nel sonno 34enne trovato morto nel letto dalla madre

Nella mattina di domenica, una donna ha trovato il figlio di 34 anni senza vita nel letto. La madre si è svegliata e lo ha scoperto riverso sul materasso, senza più segni di vita. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla per il giovane. Le autorità stanno verificando le cause del decesso, che si ipotizza possa essere legata a un malore notturno. Sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica della tragedia.

E’ morto a 34 anni il giorno del suo compleanno. Si chiamava Federico Benetello e viveva a Cittadella La disgrazia si è consumata tra il 16 e il 17 maggio. La vittima, che non soffriva di particolari patologie ha cenato, ha trascorso qualche ora con gli amici poi è rientrato a casa e si è coricato. La tragica scoperta è stata fatta domenica mattina dalla madre che l’ha trovato riverso sul letto ormai privo di vita. In un gesto disperato la donna ha subito chiesto l’intervento dei soccorritori, ma i sanitari del Suem 118 non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso. La morte secondo la prima ricognizione esterna della salma sarebbe avvenuta nel cuore della notte. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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