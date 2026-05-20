Malore fatale per un professore durante il saggio scolastico Studenti e colleghi sotto choc
Un docente di musica è deceduto ieri pomeriggio all’interno di una scuola secondaria di primo grado a Senigallia, in provincia di Ancona. L’incidente è avvenuto durante un saggio scolastico, lasciando studenti e colleghi profondamente scioccati. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvare la vita al professore. La scuola ha sospeso le attività e si sta occupando di gestire la situazione, mentre le autorità stanno esaminando le cause del malore.
Un docente di musica è morto ieri pomeriggio all’interno della scuola secondaria di primo grado a Senigallia, in provincia di Ancona. L’uomo, 63 anni, stava partecipando al saggio di fine anno con gli alunni di tre classi terze quando è stato colto da un malore improvviso. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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