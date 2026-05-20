Il ritiro degli Stati Uniti dall'accordo nucleare con l'Iran ha portato alla sua sospensione e ha provocato una crescente instabilità nella regione. Le negoziazioni tra le parti si sono interrotte, con le richieste americane che sono cambiate più volte nel corso dei colloqui. La domanda riguarda ora come la diplomazia possa continuare a funzionare di fronte a una leadership che si mostra imprevedibile e che ha deciso di abbandonare gli impegni presi in passato.

? Punti chiave Come può la diplomazia sopravvivere a una leadership così imprevedibile?. Perché le richieste americane sono cambiate drasticamente durante i colloqui?. Quali sono le reali conseguenze economiche per le popolazioni coinvolte?. Chi ha davvero causato l'attuale instabilità in Medio Oriente?.? In Breve L'instabilità ha causato rincari energetici e carenze di fertilizzanti e cibo per la popolazione.. Washington ha alzato i requisiti dal cambio di regime al disarmo missilistico iraniano.. Attacchi militari statunitensi sono avvenuti a giugno scorso e nel mese di febbraio.. L'Iran rispettava i vincoli del patto del 2015 secondo l'Agenzia Internazionale Energia Atomica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Malley: ‘Il ritiro di Trump ha scardinato il JCPOA e creato instabilità

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