Le salme di due persone sono state trovate nell’atollo di Vaavu, alle Maldive, dopo operazioni di recupero che hanno raggiunto i 60 metri di profondità. La Procura di Roma ha aperto un'indagine ipotizzando il reato di omicidio colposo. Le operazioni di recupero sono state condotte con strumenti specifici per ambienti profondi, ma i dettagli sul metodo usato non sono stati resi pubblici. La vicenda riguarda le circostanze della morte e le modalità dell’intervento.

? Punti chiave Come sono avvenute le operazioni di recupero a 60 metri di profondità?. Perché la Procura di Roma ha ipotizzato l'omicidio colposo?. Quali errori procedurali potrebbero aver causato la morte dei quattro subacquei?. Cosa emergerà dalle autopsie una volta ripartite le salme per l'Italia?.? In Breve Recupero salme avvenuto a 60 metri di profondità nell'atollo di Vaavu. Vittime identificate come Sommacal, Oddenino, Monfalcone e Benedetti. Procura di Roma indaga per omicidio colposo dopo il tragico evento. Autopsie previste in Italia per accertare cause biologiche dei decessi. Le operazioni di recupero nelle acque dell’atollo di Vaavu si sono concluse mercoledì 20 maggio, quando il Ministero degli Affari Esteri ha confermato il ritrovamento delle salme di Giorgia Sommacal e Muriel Oddenino. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Maldive, ritrovate le salme di Sommacal e Oddenino nell’atollo di Vaavu

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Maldive, il dramma dei sub nei video delle loro GoPro. Recuperati 2 corpi, oggi la prima autopsia

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