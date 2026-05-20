Maldive recuperati ultimi due corpi degli italiani

Da tv2000.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle Maldive sono stati recuperati gli ultimi due corpi degli italiani rimasti intrappolati in una grotta. Le operazioni di salvataggio sono state concluse con successo, portando a termine il recupero anche di questi ultimi due corpi. Nel frattempo, a Roma, le autorità hanno aperto un’indagine per omicidio colposo, senza ancora fornire dettagli sulle eventuali responsabilità coinvolte. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e delle istituzioni italiane.

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Alle Maldive sono stati portati in superficie anche gli ultimi due corpi rimasti nella grotta. Intanto a Roma si indaga per omicidio colposo. Servizio di Monica Di Loreto TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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