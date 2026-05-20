Maldive recuperati ultimi due corpi degli italiani
Alle Maldive sono stati recuperati gli ultimi due corpi degli italiani rimasti intrappolati in una grotta. Le operazioni di salvataggio sono state concluse con successo, portando a termine il recupero anche di questi ultimi due corpi. Nel frattempo, a Roma, le autorità hanno aperto un’indagine per omicidio colposo, senza ancora fornire dettagli sulle eventuali responsabilità coinvolte. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e delle istituzioni italiane.
Alle Maldive sono stati portati in superficie anche gli ultimi due corpi rimasti nella grotta. Intanto a Roma si indaga per omicidio colposo. Servizio di Monica Di Loreto TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Maldive, recuperati ultimi due corpi degli italiani
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