Maldive recuperati ultimi due corpi degli italiani

Alle Maldive sono stati recuperati gli ultimi due corpi degli italiani rimasti intrappolati in una grotta. Le operazioni di salvataggio sono state concluse con successo, portando a termine il recupero anche di questi ultimi due corpi. Nel frattempo, a Roma, le autorità hanno aperto un’indagine per omicidio colposo, senza ancora fornire dettagli sulle eventuali responsabilità coinvolte. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e delle istituzioni italiane.

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