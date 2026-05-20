Maldive recuperati i corpi di Giorgia Sommacal e della ricercatrice Oddenino

Da gbt-magazine.com 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle Maldive, i tre specialisti finlandesi impegnati nel recupero hanno estratto i corpi di due dei quattro sub italiani rimasti intrappolati in una grotta. I soccorritori hanno lavorato senza sosta per tutta la giornata, continuando le operazioni di ricerca e recupero. Sono stati trovati senza vita la ricercatrice e una delle vittime, mentre le ricerche proseguono per localizzare gli altri due sub. Le autorità italiane e maldiviane sono state informate sull'esito delle operazioni.

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Alle Maldive é continuato ad oltranza il lavoro dei tre specialisti finlandesi. Ieri sono riusciti a recuperare i corpi di due dei quattro sub italiani ancora all’interno della grotta alle Maldive. Sono Giorgia Sommacal, la 22enne figlia della professoressa Monica Montefalcone, e Muriel Oddenino, biologa marina e ricercatrice. E’ stata un’operazione complicata, condotta all’interno di un angusto cunicolo, che si dirama dalla seconda caverna, in cui è arduo muoversi, soprattutto se si deve trasportare un corpo, con la relativa attrezzatura.  Una volta riportate su, a circa 30 metri di profondità, le due salme sono state consegnate ai sommozzatori delle Forze di difesa nazionale maldiviane. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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Maldive, recuperati gli altri due corpi dei sub: sono di Giorgia Sommacal e Muriel Oddenino

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