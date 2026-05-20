Maldive recuperati i corpi della poirinese Muriel Oddenino e Giorgia Sommacal | l' ipotesi effetto Venturi

Alle prime ore del mattino sono stati ritrovati alle Maldive i corpi di due sub italiani che avevano partecipato a un'immersione. Le vittime sono due donne di origine piemontese, decedute durante l'attività subacquea. Le operazioni di recupero sono state condotte nelle prime ore del giorno e hanno portato al ritrovamento di tutti e quattro i corpi coinvolti nell'incidente. Le autorità locali stanno conducendo le indagini per chiarire le cause dell'accaduto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui