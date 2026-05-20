Maldive recuperati i corpi della poirinese Muriel Oddenino e Giorgia Sommacal | l' ipotesi effetto Venturi
Alle prime ore del mattino sono stati ritrovati alle Maldive i corpi di due sub italiani che avevano partecipato a un'immersione. Le vittime sono due donne di origine piemontese, decedute durante l'attività subacquea. Le operazioni di recupero sono state condotte nelle prime ore del giorno e hanno portato al ritrovamento di tutti e quattro i corpi coinvolti nell'incidente. Le autorità locali stanno conducendo le indagini per chiarire le cause dell'accaduto.
Aggiornamento 20 maggio - Alle prime luci del mattino (ora italiana) sono stati recuperati alle Maldive anche gli ultimi due corpi dei sub italiani morti durante l'immersione. Si tratta delle vittime Muriel Oddenino, 31enne di Poirino, e di Giorgia Sommacal, figlia di Monica Montefalcone, il cui. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
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