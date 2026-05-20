Maldive recuperati i corpi dei sub italiani Ipotesi | Sono stati risucchiati

Da imolaoggi.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle ultime ore sono stati recuperati i corpi dei quattro sub italiani deceduti durante un’immersione nelle Maldive. I corpi sono stati trovati tutti insieme nella zona più isolata dell’area di immersione, che si trova in un punto remoto dell’atollo. Secondo le prime ipotesi degli esperti, i sub sarebbero stati risucchiati da una corrente forte o da un altro fenomeno naturale durante l’attività subacquea. Le autorità locali stanno continuando le operazioni di indagine per chiarire le cause della tragedia.

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I corpi degli ultimi due sub italiani morti in immersione nelle Maldive sono stati recuperati dall’equipe di soccorso che si era immersa poco prima delle 8 ora italiana nell’atollo di Vaavu. Il primo, rende noto una nota della Farnesina, è già stato sollevato su una barca appoggio mentre il secondo è in risalita con un sommozzatore che sta rispettando le tappe per la decompressione. Si tratta dei corpi di Giorgia Sommacal 23 anni, figlia di Monica Montefalcone e di Muriel Oddenino, assegnista di ricerca dell’Università di Genova, originaria della Puglia e residente a Poirino, nel Torinese, collaboratrice della cattedra della professoressa Montefalcone. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Maldive, recuperati due corpi dei sub italiani

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