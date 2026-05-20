Maldive recuperati gli ultimi due corpi dei sub italiani

Nelle acque delle Maldive sono stati recuperati gli ultimi due corpi dei sub italiani scomparsi durante un'immersione. Le vittime sono identificate come la ricercatrice e un'altra persona. La conferma ufficiale è arrivata da fonti della Farnesina. Le operazioni di recupero sono state condotte nelle ultime ore e hanno portato alla scoperta dei corpi, che sono stati trasportati a riva. La vicenda ha attirato l’attenzione di diverse autorità italiane e locali.

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