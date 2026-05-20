maldive recuperati gli ultimi 2 corpi dei sub morti nella grotta di alimatha sono di giorgia sommacal e muriel oddenino

Le operazioni di recupero nella grotta marina di Alimatha nelle Maldive si sono concluse con il ritrovamento degli ultimi due corpi, portando a cinque il totale delle vittime italiane coinvolte nella tragedia. Nei giorni scorsi, le autorità avevano avviato una serie di interventi per recuperare i corpi dei subacquei scomparsi durante un’immersione in quella zona. La grotta, considerata tra le più difficili da esplorare, è stata il teatro di un incidente che ha coinvolto diversi italiani.

Si sono concluse con il recupero degli ultimi due corpi le delicate operazioni nella grotta marina di Alimatha, teatro della tragedia che nei giorni scorsi ha causato la morte di cinque subacquei italiani. Oggi i team di soccorso finlandesi hanno riportato in superficie i corpi di Giorgia Sommacal e. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Maldive, recuperati i corpi di due dei sub italiani morti nella Grotta degli squali

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