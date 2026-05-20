Maldive recuperati gli ultimi 2 corpi dei sub morti nella grotta di Alimathà sono di Giorgia Sommacal e Muriel Oddenino

Nelle Maldive sono stati recuperati gli ultimi due corpi dei sub morti nella grotta di Alimathà, portando a cinque il numero totale delle vittime italiane coinvolte nell’incidente. Le operazioni di recupero sono state condotte negli ultimi giorni, in un contesto di grande attenzione e cautela. I corpi recuperati appartengono a due delle cinque persone che avevano partecipato all’escursione subacquea, e le operazioni si sono concluse con il recupero completo dei resti.

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