Maldive recuperati gli ultimi 2 corpi dei sub morti nella grotta di Alimathà sono di Giorgia Sommacal e Muriel Oddenino
Nelle Maldive sono stati recuperati gli ultimi due corpi dei sub morti nella grotta di Alimathà, portando a cinque il numero totale delle vittime italiane coinvolte nell’incidente. Le operazioni di recupero sono state condotte negli ultimi giorni, in un contesto di grande attenzione e cautela. I corpi recuperati appartengono a due delle cinque persone che avevano partecipato all’escursione subacquea, e le operazioni si sono concluse con il recupero completo dei resti.
Si sono concluse con il recupero degli ultimi due corpi le delicate operazioni nella grotta marina di Alimatha, teatro della tragedia che nei giorni scorsi ha causato la morte di cinque subacquei italiani. Oggi i team di soccorso finlandesi hanno riportato in superficie i corpi di Giorgia Sommacal e. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Maldive, recuperati i corpi di due dei sub italiani morti nella Grotta degli squali
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Recuperati alle Maldive gli ultimi due corpi degli italiani, sono quelli di Giorgia Sommacal e della ricercatrice Muriel Oddenino #ANSA x.com
ULTIM'ORA - Sono stati recuperati gli ultimi due corpi dei subacquei italiani morti alle Maldive. Si tratta dei corpi di Giorgia Sommacal 23 anni, figlia di Monica Montefalcone e di Muriel Oddenino, assegnista di ricerca dell'Università di Genova, originaria dell facebook
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