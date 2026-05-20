Maldive recuperati anche gli ultimi due corpi dei sub morti nell’immersione

Da vanityfair.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattinata di oggi, i sub finlandesi hanno recuperato gli ultimi due corpi delle vittime dell’immersione nelle Maldive. Tra i corpi ritrovati ci sono quello di Giorgia Sommacal, figlia di una professoressa, e quello di una ricercatrice. La vicenda ha coinvolto diverse persone durante l’immersione, e i soccorritori hanno concluso le operazioni di recupero dei corpi. La notizia arriva dopo giorni di ricerche e interventi da parte delle squadre di soccorso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Dopo il recupero dei cadaveri della biologa marina e docente dell’Università di Genova Monica Montefalcone e del ricercatore Federico Gualtieri (avvenuto ieri) e dell’operatore Gianluca Benedetti (subito dopo la tragedia), nella mattinata di oggi i sub finlandesi hanno riportato in superficie anche i corpi di Giorgia Sommacal, figlia della professoressa Montefalcone, e della ricercatrice Muriel Oddenino. Secondo le prime ricostruzioni, tutti sarebbero morti nella parte più remota della cavità che stavano esplorando. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti prende sempre più forza quella del disorientamento in profondità: gli investigatori stanno cercando di capire cosa sia accaduto durante l’immersione e particolare attenzione è ora rivolta all’attrezzatura utilizzata dal gruppo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

maldive recuperati anche gli ultimi due corpi dei sub morti nell8217immersione
© Vanityfair.it - Maldive, recuperati anche gli ultimi due corpi dei sub morti nell’immersione
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Maldive, recuperati gli ultimi due corpi di Giorgia Sommacal e Muriel Oddenino

Video Maldive, recuperati gli ultimi due corpi di Giorgia Sommacal e Muriel Oddenino

Sullo stesso argomento

Maldive news, recuperati gli ultimi due corpi dei sub italiani mortiRoma, 20 maggio 2026 - Sono stati recuperati anche gli ultimi due corpi dei sub italiani morti durante una immersione alle Maldive.

Maldive, fonti locali: recuperati gli ultimi due corpi dei sub italiani mortiRoma, 20 maggio 2026 - Secondo fonti locali sono stati recuperati anche gli ultimi due corpi dei sub italiani morti durante una immersione alle...

maldive recuperati anche gliMaldive, recuperati anche gli ultimi due corpi dei sub morti nell’immersioneNella mattinata di oggi i sub finlandesi hanno riportato in superficie anche Giorgia Sommacal, figlia della professoressa Monica Montefalcone, e la ricercatrice Muriel Oddenino. Tra le ipotesi al vagl ... vanityfair.it

maldive recuperati anche gliSub italiani morti alle Maldive, recuperati anche i corpi di Giorgia Sommacal e Muriel OddeninoSi tratta degli ultimi due corpi ancora intrappolati a sessanta metri di profondità. Nel frattempo le indagini vanno avanti e si fanno nuove ipotesi ... today.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web