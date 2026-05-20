Maldive recuperati anche gli ultimi due corpi dei sub morti nell’immersione

Nella mattinata di oggi, i sub finlandesi hanno recuperato gli ultimi due corpi delle vittime dell’immersione nelle Maldive. Tra i corpi ritrovati ci sono quello di Giorgia Sommacal, figlia di una professoressa, e quello di una ricercatrice. La vicenda ha coinvolto diverse persone durante l’immersione, e i soccorritori hanno concluso le operazioni di recupero dei corpi. La notizia arriva dopo giorni di ricerche e interventi da parte delle squadre di soccorso.

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Dopo il recupero dei cadaveri della biologa marina e docente dell’Università di Genova Monica Montefalcone e del ricercatore Federico Gualtieri (avvenuto ieri) e dell’operatore Gianluca Benedetti (subito dopo la tragedia), nella mattinata di oggi i sub finlandesi hanno riportato in superficie anche i corpi di Giorgia Sommacal, figlia della professoressa Montefalcone, e della ricercatrice Muriel Oddenino. Secondo le prime ricostruzioni, tutti sarebbero morti nella parte più remota della cavità che stavano esplorando. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti prende sempre più forza quella del disorientamento in profondità: gli investigatori stanno cercando di capire cosa sia accaduto durante l’immersione e particolare attenzione è ora rivolta all’attrezzatura utilizzata dal gruppo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Maldive, recuperati anche gli ultimi due corpi dei sub morti nell’immersione ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Maldive, recuperati gli ultimi due corpi di Giorgia Sommacal e Muriel Oddenino Sullo stesso argomento Maldive news, recuperati gli ultimi due corpi dei sub italiani mortiRoma, 20 maggio 2026 - Sono stati recuperati anche gli ultimi due corpi dei sub italiani morti durante una immersione alle Maldive. Maldive, fonti locali: recuperati gli ultimi due corpi dei sub italiani mortiRoma, 20 maggio 2026 - Secondo fonti locali sono stati recuperati anche gli ultimi due corpi dei sub italiani morti durante una immersione alle... #Maldive: sono stati recuperati due dei quattro #sub italiani morti in una grotta sommersa, mentre proseguono le operazioni per gli altri due corpi in condizioni molto difficili. Sono in corso anche accertamenti sulle autorizzazioni dell’immersione x.com Maldive, recuperati anche gli ultimi due corpi dei sub morti nell’immersioneNella mattinata di oggi i sub finlandesi hanno riportato in superficie anche Giorgia Sommacal, figlia della professoressa Monica Montefalcone, e la ricercatrice Muriel Oddenino. Tra le ipotesi al vagl ... vanityfair.it Sub italiani morti alle Maldive, recuperati anche i corpi di Giorgia Sommacal e Muriel OddeninoSi tratta degli ultimi due corpi ancora intrappolati a sessanta metri di profondità. Nel frattempo le indagini vanno avanti e si fanno nuove ipotesi ... today.it Due corpi recuperati dal sistema di grotte delle Maldive, due restano reddit